Xuxa faz homenagem emocionante à mãe, dona Alda, que morreu

Sei que ela precisava descansar, sei que ela não morreu no meu coração e nem na minha alma, sei que ela vive em mim no meu sangue no meu DNA , sei que ela quer me ver feliz, sei que ela aguentou até onde pode, sei que ninguém vai me amar como ela, sei que ela tem orgulho de mim( de nos filhos, netos ) sei que ela ficaria triste se me visse triste , principalmente no dia das mães…. mas é difícil não ter seu cheiro por perto, mesmo que ela não pudesse abraçar mais, beijar mais , falar mais …. o meu desejo era te-la eternamente do meu lado… parece egoísmo, mas juro que é puro amor.

A post shared by Xuxa Meneghel (@xuxamenegheloficial) on May 12, 2018 at 9:41pm PDT