Xuxa faz declaração emocionante para a mãe

Xuxa Meneghel postou em seu Instagram uma declaração para a mãe, Alda, de 80 anos. Ela tem Parkinson e já sofreu dois AVCs.

“Obrigada por ser tão forte”, escreveu a apresentadora.

Dona Alda está debilitada em consequência da doença. “Hoje na cama sem poder mexer nada vejo o quanto tenta estar aqui VIVA pra gente.”

Xuxa ressaltou a força e a alegria de viver da mãe. “Quando a senhora começou a andar de cadeira de rodas, atropelava a gente e ria, andando de carrinho acelerava e levava os netos de carona.”

“[Minha mãe] não está muito bem não, infelizmente. Ela está no último estágio do Parkinson. Ela não se comunica mais com a gente, não mexe mais nem um dedo. Ela está presa no corpo. [O Parkinson] vai fazendo com que alguns órgãos parem de funcionar. Então parou o estômago, ela se alimenta por sonda, não anda, não fala. Vai diminuindo tudo e ela vai ficando presa dentro desse corpo, como num casulo”, afirmou Xuxa ao jornal Folha de S.Paulo em entrevista em agosto de 2017.

