Xuxa faz balanço dos 50 anos: “Eu me tornei rainha, só que sem casar com o príncipe encantado”

Em 2013, Xuxa Meneghel completou 50 anos, assim como a CONTIGO!. Celebrada como a Rainha dos Baixinhos, a apresentadora fala à revista sobre sua bem-sucedida trajetória na TV e confessa que nunca imaginou que seria tão famosa. “Eu me tornei rainha, só que sem casar com o príncipe encantado”, brinca ela, que há um ano namora o ator e cantor Junno Andrade, 50. Mãe de Sasha, 15, de sua união com Luciano Szafir, 44, Xuxa conta que sua relação com a filha é “normal” e que ser mãe da adolescente é “mais do que incrível”. Em seus projetos para 2014, está a gravação da 13ª edição do Xuxa Só para Baixinhos e a comemoração dos 25 anos da Fundação Xuxa Meneghel. E qual seria a diferença entre a Xuxa que o público conhece e a Maria da Graça? “Sou Xuxa desde que nasci e meu público respeita e me aceita do jeito que sou. Não sou uma personagem. Não existe a Maria da Graça e a Xuxa, e sim a Maria da Graça Xuxa Meneghel”, sentencia. Confira a seguir os principais trechos da entrevista.

Que avaliação faz de sua vida ao completar 50 anos?

Nasci no interior, em uma cidade tão pequena (Santa Rosa) que nem existia no mapa do Rio Grande do Sul. Aos 16, comecei a trabalhar como modelo, e a vida me levou a ser apresentadora. Hoje sou a Rainha dos Baixinhos. Na TV, trabalhei em muitos países de línguas e costumes diferentes, onde também recebi muito carinho. Sou reconhecida como La Reina de los Bajitos. Conquistei um lugar tão bonito no coração das pessoas que nunca imaginei existir. Se você me pede para avaliar esse tempo, faço um resumo: muita ralação e conquista. Mas a maior conquista de todas foi ter o carinho do público.

Imaginou todo esse sucesso?

Nunca imaginei que me tornaria a Rainha dos Baixinhos. E tudo aconteceu rápido e naturalmente. Mas acredito na verdade, vivo isso na minha vida e no meu trabalho. Sigo acreditando nos meus sonhos. Como disse, imagine se lá em Santa Rosa eu poderia pensar em tudo isso? Tipo conto de fadas, né?

O que lhe veio à cabeça quando viu a reportagem antiga da CONTIGO!?

Visualmente, a maquiagem era muito pesada (risos). Eu estava na época do vestibular, morava em Andaraí (subúrbio do Rio de Janeiro) com meus pais. Eles ainda não eram separados e eu namorava o Pelé (73). Profissionalmente, só pensava em trabalhar e dar uma vida melhor para minha mãe (Alda, 76). Mas a primeira coisa que me veio à cabeça foi minha mãe. Queria poder ouvi-la falando de novo como naquela época. Está sendo muito difícil todo esse processo (dona Alda sofre do mal de Parkinson há 12 anos). Você nem imagina o tamanho da dor que é ver e não poder fazer nada.

Com 19 anos você tinha três dentes de leite? Ainda possui algum?

Não. Tirei quando ia fazer 45 anos. Fiquei com medo de perdê-los durante alguma gravação. Já pensou que mico? Ficar banguela no ar? Meu dentista, em Nova York, os arrancou. Na época, a Sasha achou o máximo eu ainda ter dente de leite. E eu achando o maior mico.

Sente saudade dos 20 anos?

Vendo a reportagem, sinto saudade de ver minha mãe andando, falando e brincando com a gente.

Arrepende-se de algo?

Só de ter falado demais e de ter confiado muito nas pessoas.

Você e Junno estão juntos há um ano. Como está a relação?

Vamos devagar, mas sempre juntos. E olhe que nem sabia que poderia ou conseguiria viver tudo o que estou vivendo.

É difícil ser tão famosa, ser a Xuxa?

É difícil ter pouca liberdade para fazer as coisas. Tem sempre alguém para me criticar, é um preço alto. Mas também recebo tanto carinho que compensa.

Ainda sonha em “fugir para o mato”?

Claro! Só que agora eu quero que “o mato” tenha uma praia na frente. Sol e mar fazem bem para os ossos de uma pessoa com idade (risos). Quando ficar velhinha, vou morar num lugar assim.

Como gosta de dar conselhos a Sasha? Fica muito preocupada?

Minha vida com a Sasha é totalmente normal. Mãe e adolescente. Ser mãe dela é mais do que incrível!

Reportagem de 1982



O início do reinado

Quando CONTIGO! publicou a reportagem acima, Xuxa era apenas uma das “mais belas e sensuais manequins do Brasil” – ainda não havia estourado na televisão. Na entrevista, ela revelava seus segredos de beleza, como não beber nem fumar, comer apenas coisas naturais e cuidar muito bem dos dentes, alguns eram de leite, chicletes, então, nem pensar! “Atualmente, continuo não comendo nada animal, apenas peixe, uma vez por semana. Não bebo refrigerante e álcool, não fumo e agora estou, aos poucos, parando de comer glúten”, ensina ela. Na reportagem de 1982, Xuxa ainda dizia que, para a pele estar sempre ótima e com a cor mais dourada, comia mamão diariamente – de cinco a seis. Hábito que mantém até hoje, aliado à aplicação de cremes noturnos. “Mas na minha pele não funciona qualquer creme, porque tenho alergia”, avisa. Outra de suas recomendações para quem quisesse seguir a profissão de manequim era a de sempre estar muito bem maquiada. No ano seguinte à reportagem, ela faria sua estreia como apresentadora na Manchete.

