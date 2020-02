Xuxa está insatisfeita com seu programa

“Meu programa é para a família, mas

o horário é destinado ao público infantil”

Foto: Divulgação – Rede Globo

Na quinta-feira (01/04) Xuxa recebeu a imprensa no Projac para falar sobre as novidades do TV Xuxa, que volta à grade da emissora a artir do dia 10. Na ocasião, a apresentadora recebeu os ex BBBs Marcelo Dourdao, Cadu, Dicesar e Anamara, para participarem do quadro Prova dos 9.

Xuxa pareceu animada com o retorno ao batente, mas deixou claro que a exibição de seu programa aos sábados pela manhã não é o ideal. “O meu programa é para a família, mas o horário é destinado ao público infantil. É complicado”, afirmou a loira. Enquanto o desejo da rainha de mudar de horário não se realiza, Xuxa vai fazendo a festa dos baixinhos e dos altinhos.

O TV Xuxa está com vários quadros novos. Você continua dando muitas idéias para o programa?



Tem algumas coisas que eu gosto de dar pitaco, de me meter, porque tem coisas que eu acho que o público possa gostar. Se eu não gostar de alguma coisa, obviamente a equipe segue a minha intuição porque eu já estou há muito tempo na televisão.

Você mostra os quadros novos para a Sasha opinar também?

Pra não dizer que eu nunca mostrei nada pra ela, Sasha opinou no quadro para escolher o príncipe que contracenaria com ela no filme O Mistério da Feiurinha. Ela via as fotos dos candidatos e opinava bastante. Mas foi a única vez, porque o quadro tinha a ver com ela. Fora isso, não. Mas ela me pergunta se vai ter algum quadro em que as pessoas terão que passar por tarefas difíceis. E a gente está pensando em fazer uma gincaninha dentro do quadro Fã de Carteirinha.

Quando você pensa no programa qual o segmento do público você quer atingir?

O nosso público é dirigido totalmente à família. A gente não pode fazer um programa só para a criança, ou só para a mãe ou só para o pai ou só para o adolescente. Quadros, músicas, cenários, tudo é voltado para a família. Sempre pensamos em como colocar toda essa gama dentro do programa. E posso afirmar que é bastante difícil.

Por que?



Por causa do horário que a gente está, porque é um horário infantil. Para piorar, o programa vai ao ar depois de Hanna Montana, que é para o público infanto-juvenil. Eu não deixei de trabalhar para criança, continuo fazendo os meus DVDs para criança, continuo fazendo meus filmes para criança, eu tenho produtos para criança, eu assumo o quanto gosto de trabalhar para criança. Mas neste momento o TV Xuxa é direcionado para toda a família.

Qual seria o horário e o dia ideal?

Não brigo pelo domingo, mas acho as tardes de sábado ideais porque a família está reunida na frente da televisão. Estamos conquistando o público a duras penas.