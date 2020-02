Xuxa abre o coração

“Estou livre, leve e solta!”, garante

a rainha dos baixinhos

Foto: Rafael Franca/ Rede Globo

A Rainha dos Baixinhos esteve em São Paulo, na quinta, dia 4, participando de um evento de uma marca de cosméticos da qual é garota-propaganda. Se bem que Xuxa frisou não merecer mais o título: “Sou mulher-propaganda, não posso dizer que sou garota-propaganda!”, brincou a loira.

Animada, ela contou que seu filme Xuxa e o Fantástico Mistério de Feiurinha bateu o líder de bilheterias Avatar em Angola, na África. “Gente! Achei o máximo! Tudo bem que os números são baixos, Angola não tem tantos cinemas assim… Mas, lá, batemos Avatar!” Segundo a assessora da apresentadora, Mônica Muniz, há apenas três cinemas locais, e o filme manteve as salas lotadas. “As pessoas podem achar que isso não é muito, mas num país que esteve em guerra civil é algo bastante expressivo, sim”, afirmou.

A estrela está solteira

Ao ser questionada sobre como andava o coração, Xuxa disparou: “Vazio! Estou livre, leve e solta!”. A artista está solteira desde o final do relacionamento com Luciano Szafir, em dezembro passado.

A apresentadora contou ainda mais um pouco sobre como é seu relacionamento com a filha, Sasha, de 11 anos. “Todos os dias, das 20 h às 22 h, fico com ela. Dedico-me totalmente. Também vou a todos os eventos em que está envolvida, como apresentações de balé e ginástica. Quando dá, eu a levo para a escola”, declarou a Rainha, que confessou ainda: “Minha filha está naquela fase que tem vergonha de ir com a mãe para o colégio. E odeia tirar notas baixas. Outro dia, ela levou um 8 e ficou brava. Falei: meu amor, nem é nota baixa!”.

Quanto às surpresas para este ano no TV Xuxa, a artista adiantou: fará um concurso entre estilistas. A ideia é rodar universidades pelo Brasil e caçar novos talentos. “Os inscritos deverão enviar seus croquis, que serão julgados por uma banca formada por pessoas gabaritadas, como Betty Lago, por exemplo. E o vencedor terá suas criações exibidas em um desfile.” Já o quadro ‘Fã de Carteirinha’, além de músicos, terá atores gatos”, confidenciou a beldade, demonstrando sua felicidade.