O jornalista William Bonner, apresentador do Jornal Nacional, e a fisioterapeuta Natasha Dantas deram entrada na papelada para oficializar o casamento.

Segundo a VEJA RIO, a chamada “habilitação de casamento” foi protocolada no último dia 6 de junho, no Quinto Registro Civil, cartório localizado em Botafogo, no Rio de Janeiro.

William Bonner e Fátima Bernardes se separaram em agosto de 2016. Frutos do relacionamento, os filhos trigêmeos do ex-casal serão as testemunhas do novo enlace do pai. Fátima Bernardes, atualmente, namora o advogado pernambucano Túlio Gadêlha.