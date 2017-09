O jornalista William Bonner ficará longe do Jornal Nacional por um tempo. O motivo do afastamento da bancada do jornal se deve a uma fratura que o âncora sofreu no pé direito na última terça-feira (5). Por conta do acidente, Bonner será obrigado a ficar em repouso e sem encostar o pé no chão por três dias.

Consequentemente, o apresentador está impedido de trabalhar. Na edição de ontem, Bonner foi substituído pelo jornalista Heraldo Pereira. O colega também assumirá a bancada do JN nesta quarta-feira (6).

Na quinta-feira (7), o posto de Bonner no JN ficará sob a responsabilidade de Alexandre Garcia e assim seguirá até o sábado (9).

O retorno do editor-chefe do JN para a bancada está previsto para a segunda-feira (11), quando o apresentador deve voltar às atividades cotidianas, ainda com a ajuda de muletas para se locomover.

Em sua página oficial no Twitter, Bonner comentou o acidente que teve e disse estar contando as oito semanas que necessita para a recuperação dos ossos.