Will Smith usou referências de Um Maluco no Pedaço para o Gênio de Aladdin

Will Smith esteve recentemente no programa ‘The Ellen Show‘ e contou que trouxe influências do seriado ‘Um Maluco no Pedaço‘ para a construção do Gênio, seu personagem em ‘Aladdin‘, da Disney.

Junto com Mena Massoud e Naomi Scott, ele disse quis dar sua cara ao personagem, assim como Robin Williams fez ao emprestar a voz ao Gênio do clássico de 1992. Para isso, ele pegou o hip-hop e introduziu o ritmo nas músicas que canta durante o filme.

“O que Robin fez foi que ele pegou sua persona do stand-up [comedy] e usou essa persona. E eu pensei: ‘ah, posso meio que pegar minha persona de Um Maluco no Pedaço e usar aquilo’. Porque o Gênio já foi para o futuro e para o passado, então você pode puxar referências de qualquer lugar. E o hip-hop foi onde vi que poderia colocar minha própria assinatura, enquanto mantenho o valor nostálgico”, explicou.

Will deu como exemplo a canção “A Friend Like Me” (Um Amigo Como Eu, em tradução livre), aquela música em que o Gênio se apresenta para Aladdin quando ele esfrega a lâmpada mágica pela primeira vez.

De fato, esta música possui atributos do gênero citado pelo ator. Durante o filme, outras perfomances realizadas pelo Gênio demonstram esse toque dado especialmente por ele – e que deu uma graça a mais para a história.

Além de fazer essa revelação sobre o processo criativo, Will também diz que Robin continua sendo uma lenda pelo seu trabalho no clássico, como um verdadeiro gênio. “Robin arrasou nesse filme. Ele revolucionou o que poderia ser feito nesse tipo de filme”.

