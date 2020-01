Você já pode seguir a Vivi Guedes de ‘A Dona do Pedaço’ no Instagram

Na novela ‘A Dona do Pedaço‘, Vivi Guedes (Paolla Oliveira) é uma grande digital influencer brasileira, querida por todos, com posts muito badalados nas redes sociais e tudo mais. Seu sucesso na história é tanto que saiu pra fora da novela: a partir de hoje, já é possível seguir o perfil da influencer no Instagram.

A Globo criou o perfil @estiloviviguedes para a personagem, e a coisa vai funcionar desse jeito: quando Vivi postar uma foto no capítulo de ‘A Dona do Pedaço’, a foto irá aparecer na conta do Instagram para todos nós curtirmos também. Até o momento o perfil está trancado, mas ele deve ser liberado na aparição da personagem no capítulo de hoje. Nesse perfil do Instagram não veremos apenas fotos da influenciadora digital, mas também stories e interação com o público.

Se por um lado Vivi tem muita intimidade com as redes sociais, Paolla Oliveira confessou não ser tão adepta assim. Em declaração no site oficial de ‘A Dona do Pedaço’, a atriz explicou que segue os passos da Vivi na internet, sendo mais conectada. “Confesso que passei a seguir umas pessoas que não seguia antes“, confessou a atriz.

Vivi Guedes é uma personagem muito importante para a trama de ‘A Dona do Pedaço‘. Não só ela será admirada por Josiane (Agatha Moreira), mas a influenciadora é na verdade a sobrinha desaparecida de Maria da Paz (Juliana Paes), sumida na primeira fase da trama. Queremos acompanhar essas tretas enquanto damos likes nas fotos de Vivi no Insta!