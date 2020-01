‘Você’: criadora diz que 2ª temporada será “mais sombria do que a 1ª”

Em dezembro de 2018, a série original da Netflix ‘Você‘ fez sucesso entre o público. Agora, a segunda temporada está a caminho e Sera Gamble, co-criadora da trama, já mandou a real para o US Weekly: “será mais sombria do que a primeira temporada”.

A série que traz Penn Badgley – o Dan de ‘Gossip Girl‘ – no papel principal retrata a perseguição de um maníaco que faz de tudo para conquistar uma moça que, certo dia, visita a biblioteca onde ele trabalha.

Além do suspense e das temáticas relacionadas a redes sociais e a figura do stalker, a produção também ficou popular por conta da polêmica em torno do personagem de Penn, que estava sendo indevidamente romantizado por alguns internautas.

Para os novos episódios, o vilão irá se mudar para Los Angeles e se envolverá em outras situações complicadas. Sera afirma que a escolha da trama pode surpreender o espectador. “Eu diria que a segunda temporada de ‘Você’ se arrisca ainda mais no que o público espera”.

Ainda não há data de estreia da segunda temporada da série, mas estamos atentos desde já!