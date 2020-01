Viviane Araújo: ‘O público está abraçando a Naná! E eu não esperava que fosse tanto!’

Viviane Araújo está radiante com seu papel em Império

Foto: AgNews

Ela quase foi dançarina do grupo É o Tchan, coleciona faixas de vencedora em concursos de beleza e revela que sua grande paixão é mesmo o Carnaval. É, Viviane Araújo, de 39 anos, sempre foi queridinha do público e está em alta como nunca com o sucesso de Naná, sua personagem em Império. A gata tem levado a galera de casa às gargalhadas com sua instigante relação com Xana Summer (Ailton Graça).

Carismática, Vivi nasceu no Rio, é formada em educação física, mas nunca exerceu a profissão. Dona de um corpo escultural, ela contabiliza mais de dez capas de revistas masculinas. E seus ensaios costumam bater recordes de vendas.

Vencedora da quinta edição de A Fazenda, da Record, com quase 84% dos votos, a atriz se surpreende com o carinho dos telespectadores e faz revelações nessa exclusiva a TITITI!

Como surgiu o convite para fazer a Naná?

Do próprio Aguinaldo (Silva, autor da trama das 9)! Ele me viu em A Fazenda e, assim que deixei o reality, a assessoria dele me telefonou para marcar uma entrevista e fazer fotos para o blog que ele mantém. Quando me encontrei com os assessores dele, me disseram que Aguinaldo estava encantado comigo e que me queria na próxima novela!

E você está feliz com a personagem?

O público está abraçando a Naná! E eu não esperava que fosse tanto! Me sinto muito realizada com o papel. Sempre sonhei com esse momento e estou muito feliz!

Xana e Naná conversam sobre VIcente. Nada diz estar interessada nele

Foto: TV Globo/Divulgação Na sua opinião, por que a Naná conquistou o Brasil? A Naná é divertida, meio louca. Tem esse jeito engraçado. As pessoas gostam de ver isso.

Mas, de um modo geral, você sempre teve essa receptividade, não?

Graças a Deus! Mas confesso: fico surpresa de ter ganhado A Fazenda. Quando entrei, sabia que tinha meu público, que era querida. Mas não sabia que era tanto!

Como se sente com sua atuação sendo elogiada?

Ah, isso aumenta minha vontade de querer aprender mais, de me dedicar para que as pessoas continuem amando a Naná.

Inicialmente você faria um papel maior, o da Juju Popular, mas acabou ficando com a Naná. Ela crescerá na trama?

Não sei o que vai acontecer, mas sei que há muita coisa pela frente. A novela ainda não tem nem um mês no ar, e a Naná ainda vai ter grandes surpresas!

E como é contracenar com o Ailton Graça?

O Ailton é demais! É um amigo, um parceiro. Temos uma química boa, uma dedicação forte. Ele é incrível!

A Xana sempre fica transtornada quando a Naná dorme com ela. Será que as duas vão viver um caso?

Olha, algumas pessoas já me falaram isso, mas não sei. Nem o Ailton. Ele brinca e fala: “Ah, mas a Xana gosta de homem!” Mas na hora de dormir junto é um tal de vira pra lá, de não encosta… Vamos ver no que vai dar (risos)!

E como é a relação com o resto do elenco? A Leandra Leal é uma fofa, a Drica Moraes, ma-ra-vi-lho-sa! A equipe é ótima e o elenco está muito unido. Estamos muito empolgados e acho que conseguimos passar isso.

Entusiasmada, Vivi posta fotos com os colegas de elenco, Roberto Birindelli e Alexandre Nero em seu Insta

Foto: Reprodução/Instagram E quanto ao prêmio de A Fazenda? Já gastou a grana? Ainda não (risos)! Ela está bem guardada!

Está difícil conciliar as gravações da novela com os ensaios para o próximo Carnaval?

Por enquanto ainda está tranquilo. Mas sei que, mais para a frente, vai ficar apertado. Minha prioridade é a novela, mas o Carnaval está em mim, na minha alma, no meu sangue, na minha vida e nunca vou largar.

Você já disse que era tímida… Como lida com a exposição e o assédio no Carnaval? Sou muito tímida, sim, mas quando entro na avenida me transformo! As pessoas até confundem, pensam que sou metida. Mas, quando me conhecem, veem que não é assim. É um estado tão único, mágico… uma energia tão boa que recebo daquele público todo… Ah, sei lá! Eu me transformo mesmo!

Império terá uma escola de samba… Está ansiosa para a entrada dela? Não só eu, o Ailton também! Acho que vai ficar bem legal, porque a gente vai poder se soltar mais, vai ser divertido. Mais do que já é. Acho que será tranquilo passar essa energia para o público, porque é o que eu conheço, o que vivo. Rainha de bateria do Salgueiro (Rio) e da Manha Verde (SP), a musa de Radamés é sempre explosão no Carnaval

Foto: AgNews Você deu uma emagrecida para viver a Naná, não?

Dei uma afinada, sim, porque o vídeo aumenta um pouco. E eu estou me achando muito bonita, estou amando o meu corpo!

É difícil fazer dieta?

Não sou de fazer dieta. Gosto muito de comer. Mas sou disciplinada, quando me falam para fazer uma coisa, vou lá e faço! Porém, fico meio mal-humorada, confesso. Eu adoro salgados, pizza, massas. Mas a gente tenta resistir, né (risos)?

As pessoas te param muito na rua?

Bastante! Mas eu acho bom! Vejo como uma demonstração de carinho que o ser humano tem com seu ídolo. Fico feliz e retribuo com atenção. O artista tem a obrigação de ser assim, de fazer isso. Você entra na casa das pessoas sem pedir licença. Por isso, gente que nunca me viu pessoalmente me chama de Vivi. Isso é gostoso!

Seu namorado, o Radamés, está jogando em Goiás… Como fica essa distância?

Ele está morando lá, sim… Mas a gente se fala toda hora, todo dia. Quando ele tem uma folga, vem para cá. Às vezes, eu vou para lá. Acho tranquilo, já me acostumei.

E vocês pensam em ter filhos?