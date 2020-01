Viviane Araújo exibe pernas saradas no ensaio do Salgueiro

Na noite desse sábado (27), Viviane Araújo marcou presença no ultimo ensaio do Salgueiro de 2014. A atriz, que está no ar em Império, sambou muito à frente da bateria Furiosa do Mestre Marcão. De top e short curtinho, a atriz mostrou que está com o corpo em forma para arrasar na avenida.

Alex Nunes/Divulgação) Alex Nunes/Divulgação)