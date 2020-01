Vivi Guedes acaba de revolucionar as propagandas em novelas

Paolla Oliveira, garota propaganda de uma marca de automóveis, vinha contando ao público nos intervalos comerciais que seria substituída dessa função. A revelação da substituta da atriz aconteceu durante a novela ‘A Dona do Pedaço‘: Vivi Guedes, personagem interpretada pela própria Paolla, foi escolhida para divulgar as promoções de carros da marca. E a forma como a novela das nove fez esse merchandising foi incrível.

Dentro da novela, a influencer Vivi Guedes foi chamada para gravar o comercial do automóvel. A personagem entrou no cenário da propaganda, ouviu o “ação” do diretor e respirou fundo. Assim que ela começou a caminhar em direção ao veículo para começar a propaganda, a novela ‘A Dona do Pedaço’ entrou num intervalo, e o primeiro comercial foi justo o de Vivi Guedes!

O vídeo pode ser visto nas redes sociais da marca:

A propaganda foi muito bem recebida nas redes sociais, e há vários comentários no perfil da marca elogiando a ideia de colocar Vivi Guedes como garota propaganda no lugar da Paolla Oliveira. Há também vídeos sobre o carro nos stories do perfil oficial de Vivi Guedes nas redes sociais (que, aliás, está pertinho de chegar a um milhão de “seguimores”).

A estratégia de usar uma personagem de novela fazendo propaganda de um produto fora da novela é algo que a Globo evitava fazer até pouco tempo. Existe inclusive uma regra que impedia os atores de novela levarem seus personagens para outras publicidades, tanto que Murilo Benício e uma marca de telefonia foram punidos quando ele fez uma propaganda remetendo a um acontecimento de ‘Avenida Brasil‘, novela na qual ele interpretava o jogador Tufão.

Será que a Vivi Guedes abriu oportunidade para outros personagens de ‘A Dona do Pedaço’ descolarem uma graninha com merchandising? Será que a invejosa Josiane conseguirá também ser chamada para anunciar algo além de óleo de peroba? Fica no ar essas dúvidas.