“Viver a Vida”: Tereza Destrói o casamento de Marcos e Helena

Tereza destrói o casamento de Helena

Foto: Rafael Fança

Ex-mulher apaixonada trocada por outra 20 anos mais jovem e, ainda por cima top model, não tem limites!

Tereza (Lília Cabral) mostrará isso bem na hora do casamento de seu ex, Marcos (José Mayer), com Helena (Taís Araújo). Um barracão! E, para piorar as coisas, a noiva ainda vai se aprontar na casa de praia que pertence à família do amado. Tereza não aguenta a cena e solta o verbo. Não espera nem que o padre pergunte se alguém tem algo contra o casamento… Mas a modelo é poderosa e vai, sim, agarrar o cinquentão charmosíssimo. O que gera ódio também em Luciana (Alinne Moraes), filha mimada de Marcos e rival de Helena nas passarelas. Para demonstrar todo seu desagrado, a moça entra na igreja de luto fechado, com cara de “você-ainda-vai-se-ver-comigo”. É um escândalo! No entanto, o destino de Luciana dará tantas voltas…

É só aguardar.