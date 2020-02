Viver a Vida: Soraia passa a perna em Dora e fica com Marcos

Dora vai sentir o seu próprio veneno nas mãos de Soraia

Foto: Renato Rocha Miranda/ Rede Globo

Nessa reta final de Viver a Vida, o autor Manoel Carlos promete grandes surpresas. Quando muitos especulavam, por exemplo, que o sacana Marcos (José Mayer) iria pagar todos os pecados nas mãos de Dora (Giovanna Antonelli), eis a bomba! A morena deverá, mesmo, ficar com o queridíssimo do público, Maradona, feito por Mário José Paz, que roubou a cena!

O personagem tornou-se tão importante para a trama que chegou a levar o novelista a mudar o destino de Dora, que, a princípio, seria uma tremenda vilã. Assim, o papel da mau-caráter sedutora acabou indo parar nas mãos da atriz Nanda Costa, que faz a Soraia. É… A ninfeta de Búzios conquistará o incorrigível garanhão Marcos e deverá enlouquecer a vida do mulherengo.

Eles se merecem, né?

A aproximação do inusitado casal está prevista para começar a rolar no próximo dia 12 de abril. Soraia comparece à reinauguração do restaurante de Maradona vestida para matar. Ou, melhor, para seduzir o anfitrião. Mas a chegada arrebatadora da garota, na verdade, é notada por Marcos. Percebendo que mexeu com o milionário, Soraia bebe além da conta. E passa a dar em cima dele de forma descarada, não ligando a mínima para o fato de Marcos ser o patrão de seu pai.

Ao ver a filha se requebrar toda diante de Marcos, Onofre (Cláudio Jaborandy) a carrega para casa, escandalizado com seu comportamento. E, lá, dá umas palmadas na garota. Mas nem os safanões conterão a interesseira Soraia.

A fim de provocar Dora, de quem se tornou inimiga ao tentar conquistar Maradona de toda forma, a ninfeta decide procurar o ricaço. E, fatalmente, se dará conta de que ele é melhor partido do que Maradona. É rico, mora no Rio e pode dar a ela a vida de luxo com a qual sempre sonhou. Melhor: ficar com ele seria uma deliciosa vingança contra a priminha a quem vive chantageando por causa da paternidade do bebê que ela espera.

Marcos, que não é de dispensar uma mulher bonita e jovem, se deixará envolver com a maior facilidade. Quando a história explodir, Soraia será expulsa de casa e pedirá arrego a Marcos em sua imponente mansão na capital.

Daí, para a cama dele, será um pulo. Usando e abusando de sua sedução, a megerinha fará o novo amante pagar tudo o que ele aprontou para cima de Silvia (Patrícia Naves), Tereza (Lília Cabral), Helena (Taís Araújo), Dora e tantas outras que caíram em sua lábia de xavequeiro.