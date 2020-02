Renata será internada

Foto: Divulgação

A dedicação e o carinho de Felipe (Rodrigo Hilbert) não serão suficientes para retirar Renata (Bárbara Paz) do fundo do poço. A modelo vai voltar a beber de forma desenfreada e entrará na maior depressão porque terá a aparência criticada por Osmar (Marcelo Valle). Indignado com a pouca força de vontade de Renatinha para vencer a dependência, Felipe dará um tempo na relação e ela deverá em breve ser internada.