Viver a Vida: O fim trágico de Sandrinha e Benê

Ao que tudo indica, o casal morrerá

em um tiroteio na favela

Foto: Divulgação

Nessa reta final da trama de Manoel Carlos o cerco vai se fechar em torno de Benê (Marcello Melo). E, segundo uma fonte de TITITI ligada à produção da novela, o autor reserva surpresas para o desfecho do personagem e também de Sandrinha (Aparecida Petrowky). A sinopse original previa que Benê viveria uma história de superação e, no final do folhetim, daria a volta por cima e se regeneraria. Assim, estava previsto que formaria uma família feliz ao lado da mulher e do filho.

Porém, Manoel Carlos teria mudado de planos e decidido mostrar a dura realidade daqueles que convivem com o inferno do tráfico. Dessa forma, a irmã de Helena (Taís Araújo) deverá, mesmo, morrer num confronto entre bandidos. E Benê idem.

Extermínio anunciado

Nos próximos capítulos o rapaz passará a ser ameaçado pelos chefões da droga, a quem ficou devendo uma soma em dinheiro. Impaciente, a turma barra pesada passará a persegui-lo. Tanto que Benê precisará manter-se afastado do barraco por uns dias. Os criminosos, então, promoverão uma verdadeira caçada ao jovem e vão ameaçar a vida de Sandrinha e do pequeno José (Cristiano Oliveira).

Mas o pior acontece: Benê é ferido pelos canalhas e fica muito revoltado. Quando se recupera, jura vingar-se de quem o baleou e colocou a vida de sua família em perigo. É quando assegura a Sandra: vencerá os rivais e se tornará o novo todo-poderoso da comunidade.

A garota, claro, se decepciona com o companheiro e pede abrigo na casa de Helena que a acolhe com o filho. O problema é que a apaixonada Sandrinha não conseguirá se manter longe do amado e voltará ao morro para convencê-lo a deixar a bandidagem. Rola um novo confronto e tantando defender o rapaz, Sandra é atingida e fica entre a vida e a morte. Desnorteado, o jovem levará a mulher para um hospital, mas acabará preso.

Como já dissemos, estas cenas ainda não estão escritas. Portanto, algumas possibilidades sobre o destino do casal estão na manga do paletó do novelista. Há uma chance de Sandra se recuperar e começar uma nova vida com Benê, depois que ele pagar pelos diversos delitos que praticou. Mas a mais comentada nos bastidores é que o casal morra baleado na favela. Assim, Coisa Ruim (Babu Santana) salva José e entrega o afilhado à madrinha dele, Helena, que não deve terminar Viver a Vida realizando o sonho de ser mãe.