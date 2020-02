Viver a Vida: O casamento dos sonhos de Miguel e Luciana

Miguel e Luciana terão um lindo casamento

adaptado às necessidades dela

Foto: Renato Rocha Miranda/ Rede Globo

Após o beijo apaixonadíssimo e as declarações de amor que rolaram no capítulo de segunda, 15 de março, o público não perde por esperar o momento mais emocionante de Luciana (Alinne Moraes) e Miguel (Mateus Solano) na trama de Manoel Carlos. Claro, estamos falando do sonhado casamento da modelo com o médico, que deverá ocorrer muito em breve. Isso, claro, após “Miguelito” pedir oficialmente a mão de sua amada a Tereza (Lília Cabral) e Marcos (José Mayer), diante das cunhadinhas Isabel (Adriana Birolli) e Mia (Paloma Bernardi).

Como Maneco prefere escrever os capítulos da novela poucos dias antes da gravação, as cenas do sonhado “sim” do casal queridinho do Brasil ainda estão sendo criadas. Mas uma fonte de TITITI nos bastidores da história antecipou detalhes riquíssimos de como deverá ser a cerimônia. E, óbvio, contamos tudo aqui pra você em primeiríssima mão.

Matrimônio inesquecível

Segundo consta, Maneco planeja um enlace envolto num clima de amor e incentivo à superação. Romântica, Lu não abrirá mão, pelo fato de estar numa cadeira de rodas, de realizar cada detalhe do jeitinho que sempre sonhou. No dia mais feliz de sua vida, ela terá tudo o que tem direito e o que há de mais moderno para noivas em sua condição: vestido de noiva especial – e lindo!!! -, buquê, grinalda, decoração com muitas flores e luzes, marcha nupcial… Enfim, tudo como manda o figurino.

O desejado “sim” será na igreja, como Luciana sempre planejou. Até o fechamento desta edição, dia 15, estava descartada a possibilidade de o casamento ser realizado na mansão de Marcos. O fato é que a noiva chegará numa chiquérrima limusine. Marcos conduzirá a deslumbrante filha ao altar percorrendo a nave num tapete vermelho, ao lado dela, que estará numa cadeira de rodas motorizada. Isso permitirá que Lu siga em direção ao futuro marido de braços ou mãos dadas com o querido pai.

No altar, além de Tereza, estarão a inconformada e chorosa Ingrid (Natália do Vale), Leandro (Nelson Baskerville) e os padrinhos… A aposta é que entre eles estejam Osmar (Marcelo Valle), Ariane (Christine Fernandes), Ricardo (Max Fercondini), Ellen (Daniele Suzuki) e até Helena (Taís Araújo).

Seja como for, os inúmeros convidados – quase todo o elenco da novela – acompanharão emocionados a união. Pelo que se sabe, a ausência mais sentida será a de Jorge (Mateus Solano) que se recusará a compartilhar de tamanha alegria do irmão gêmeo que ele tem certeza, lhe roubou a namorada. Ao final do civil e da bênção do padre, Lu sairá da igreja tendo a cadeira empurrada pelo maridão, Miguel.

Lua de mel em Paris

Já a festa, sim, rolará na mansão de Marcos que ficará mais luxuosa que nunca para comemorar a felicidade dos pombinhos. Após um coquetel inesquecível, os convidados serão surpreendidos com um bolo que terá no topo os tradicionais bonequinhos reproduzindo os noivos no topo. A bonequinha que representa Luciana estará na cadeira de rodas. E o de Miguel deverá vir de médico.

Após a festança – que contará com um senhor barraco armado por Jorge -, os noivos partirão para uma deliciosa lua de mel em Paris, outro desejo antigo de Lu. E voltarão ao Brasil mais felizes do que nunca. Aqui, a ex modelo deverá fazer um tratamento para engravidar e logo descobrirá que terá gêmeos!