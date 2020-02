Viver a Vida: Marcos implora para voltar com Tereza

Marcos ficará ainda mais caído ao descobrir que Tereza tem um novo amor

Foto: Eduardo Naddar/ rede Globo

Marcos (José Mayer) terá o castigo que merecem os machões incorrigíveis. Quando Helena (Taís Araújo) ficar sabendo que o marido mantém um caso com Dora (Giovanna Antonelli) e pode até ser o pai do bebê que ela espera, passará a desprezá-lo com todas as suas forças. Pior para o fogoso: vai trocá-lo pelo filho dele, Bruno (Thiago Lacerda).

E, como se não bastasse, o garanhão também terá o desprezo de Dora, que chegará à conclusão de que é melhor mesmo ficar com Maradona (Mário José Paz). Pelo menos por enquanto, né? O autor Manoel Carlos promete muitas reviravoltas ainda nesses delicados romances da novela.

A vingança de Tereza

O fato é que, abandonado pela esposa e pela amante, Marcos tentará reatar seu casamento com Tereza (Lília Cabral). E será neste momento que a bela acabará vingando não apenas a ela como todas as mulheres que passaram pelo que passou: uma rotina cheia de traições.

Sentindo-se largado no mundo, Marcos rastejará aos pés de Tereza implorando seu perdão. Só que, a esta altura, felizmente, ela já estará em outra infinitamente melhor!

Como tudo vai rolar? Incentivada por Luciana (Alinne Moraes), Tereza dará uma virada e tanto em sua vida sentimental. Já nos próximos capítulos, ela reencontrará uma paixão da juventude. Trata-se de um charmoso argentino, que será interpretado por Jean-Pierre Noher, o ator que fez Pepe em A Favorita. Ao descobrir que Tereza está separada de Marcos, ele vai assediá-la. O empresário, claro, não gostará nada da novidade. Afinal, no alto de seu machismo, tem certeza de que a ex voltará para ele com um simples estalar de dedos. Doce ilusão! Percebendo que Tereza está caidinha e pronta para viver um novo amor, Marcos ficará louco de ciúme e tentará afastar o rival de seu caminho. E, segundo Manoel Carlos, tudo poderá acontecer com esse triângulo amoroso.

“A nova relação de Tereza não impedirá que ela e Marcos tenham uma recaída mais adiante. Tudo vai depender do que ainda está por vir”, antecipou o autor.