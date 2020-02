Viver a Vida: Marcos assume romance com Dora

Dora (Giovanna Antonelli)

Foto: Rede Globo

O dom-juan que existe dentro de Marcos não sossega nunca. Principalmente agora, que o garanhão está vivendo um péssimo momento com Helena, depois do acidente de Luciana. E sabe o que ele faz? Se joga, com tudo, no romance com Dora (Giovanna Antonelli)! “Marcos não culpa Helena diretamente, mas sofre muito e isso acaba aparecendo na relação. Acontece, no entanto, que, ao mesmo tempo em que a filha fica presa a uma cadeira de rodas, ele descobre que vai ser pai”, explica Manoel Carlos. São muitas informações para o quase falido empresário digerir. E, como o lado machista também pesa nessa hora, ele prefere optar pelo frescor e sensualidade aflorada de Dora para “minimizar” seus problemas. A mãe de Rafaella (Klara Castanho) não sai da cabeça dele, assim como a realização física que tem com a moça. Com o tempo, o relacionamento ganha mais força. E o que Marcos não imagina é que pode ganhar também um novo filho bastardo e muita dor de cabeça na hora de explicar tudo a Helena. Ou seja, a confusão aumenta.