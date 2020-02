Viver a Vida: Maradona assume o bebê de Marcos e é feliz ao lado de Dora e Rafaela

Rafaela realizará o sonho de ter um família completa e feliz

Foto: Renato Rocha Miranda/ Rede Globo

Um grande e definitivo gesto de amor e generosidade levará Maradona (Mário José Paz) a conquistar o coração de sua “Dorita” (Giovanna Antonelli) para sempre! E quem vai comemorar no final da novela, dia 14 de maio, será o público que torce pela felicidade do argentino e da morena. Alegria maior ainda sentirá a pequena Rafaela (Klara Castanho) que, finalmente, formará a sonhada família ao lado da mãe, do pai de coração e do irmãozinho, Juan Carlos.

Mas até lá, como diz o autor Manoel Carlos, muita água vai rolar. Da mesma forma que fez com sua “Rafaelita”, a quem adotou como herdeira legítima, Maradona assumirá o filho recém-nascido de Dora. Só que, de acordo com fontes nos bastidores da trama, o bebê, realmente, é fruto do caso-relâmpago de Marcos (José Mayer) com Dora, o que ficará provado por meio de exame de DNA nos próximos capítulos.

Se tal descoberta, a exemplo do que aconteceu com Bruno (Thiago Lacerda), não significará nada para o empresário garanhão, que deverá se recusar a dar seu sobrenome ao pequeno, o mesmo não se pode dizer de Maradona. Inicialmente, o argentino ficará muito magoado ao saber da traição da mulher de sua vida e chegará a passar uns tempos afastado dela e dos filhos que aprendeu a amar. Mas se comoverá com o fato de Rafaela ficar contra a mãe e a favor dele nessa situação tão delicada.

Vence o amor!

Com o tempo e sabendo da recusa de Dora em aceitar qualquer ajuda do milionário, Maradona, cheio de amor e saudade, acabará por perdoá-la e a pedirá em casamento. Comovida com tal atitude, a gata chegará à conclusão de que vale a pena deixar as loucuras da paixão de lado e assumir o relacionamento de afeto e carinho com seu “Mará”.

Numa cerimônia simples, porém belíssima, os dois subirão ao altar em Búzios (Rio) e formarão com Rafaela e o bebê uma família completa e radiante. A lua de mel do casal, que será na Argentina, contará também com a companhia das duas crianças. Esse final tão esperado por todos já foi confirmado por Manoel Carlos.

“Não terei coragem de separar essa família feliz que os dois formaram ao lado de Rafaela”, adiantou o novelista.