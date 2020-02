Viver a Vida: Jorge flagra Luciana na cama com Miguel

Legenda Jorge, Luciana, Miguel

Foto: Rede Globo

Um cochilo básico quase leva Miguel (Mateus Solano) à morte. Com seu quarto em obras, o médico vai dormir na cama do irmão gêmeo. Só que Luciana (Alinne Moraes) resolve fazer uma surpresa a Jorge (Mateus Solano) e entra, sorrateiramente, no quarto dele, tira a blusa e se enfia embaixo da coberta, sem perceber que quem está dormindo, de costas, é Miguel. Ela começa uma sessão de beijinhos no pescoço; ele acorda. Esperto, Miguel tasca-lhe um beijão. A modelo percebe a diferença, mas gosta. Ouve-se um barulho lá fora. Os dois param de se beijar e quem entra? Jorge! O gato acha que o irmão e a namorada transaram e parte para cima de Miguel. Lu foge. O médico também, mas com Jorge atrás, tentando matá-lo com um taco de baseball. Os dois chegam à rua, se engalfinham no chão, Ingrid (Natália do Vale) grita… um frege! Quando Miguel tenta explicar ao irmão, Jorge pega uma garrafa de uísque e garante: “Eu te mato!” Mas a turma do deixa-disso consegue impedir a tragédia. Resultado: Jorge joga no chão o anel de noivado que ia dar a Lu e termina tudo com ela.