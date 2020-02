Viver a Vida: Jorge defende Paixão da sócia

Jorge vai colocar um ponto final na

implicância de Suzana com Paixão

Foto: Renato Rocha Miranda/ Rede Globo

Como percebe o jeito rude com que Suzana (Carolina Chalita) trata Paixão (Priscila Sol), Jorge (Mateus Solano) decide pôr um ponto final em tanta implicância. Sem desconfiar que as duas na verdade o estão disputando, o arquiteto insiste e acaba fazendo a estagiária admitir que Suzana a provoca no trabalho. Apesar de pedir paciência à jovem, Jorge começa a defendê-la dos ataques da sócia. E logo deverá descobrir que está amando Paixão.