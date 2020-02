Viver a Vida: Isabel tortura Luciana

Isabel (Adriana Birolli)

Isabel (Adriana Birolli) se desarma em momento algum,mesmo. Ela está sempre disposta a dizer algo que afirma ser “excesso de sinceridade”, mas que fere as pessoas ao seu redor. E quando o alvo é Luciana (Alinne Moraes), a moça consegue atingir o alvo com alta dose de maldade. Tudo por causa do ciúme que sente da filha preferida de Marcos (José Mayer) e Tereza (Lília Cabral). E não vai ser diferente agora que Lu voltou ao Brasil. Quem pensa que a tetraplegia da ex-modelo causa comoção na aprendiz de megera, engana-se. Mesmo com a irmã praticamente imóvel, a garota não perderá a oportunidade de dar-lhe uma alfinetada sempre que puder.

“Nesse primeiro momento, Isabel não mudará seu comportamento. Seria até estranho que isso acontecesse de uma hora para outra”, explica o autor da trama, Manoel Carlos.

Luciana será vítima de uma verdadeira tortura psicológica. Isabel debochará da condição da irmã na frente dela e pelas costas também.”A Lu era tão orgulhosa da beleza dela e das próprias pernas. Ela se achava toda linda… Todo mundo passa, olha a moça bonita na cadeira de rodas e finge que não está vendo que a garota não pode andar, correr, nada. Faz o tipo natural, entende (risos)? E não há nada mais artificial”, diz a megerinha para as amigas horrorizadas.

Todo esse rancor demonstra o enorme sentimento de rejeição de Isabel, já que as atenções agora estão ainda mais voltadas para Luciana. Sem uma amiga de verdade e sem um terapeuta, a filha do meio de Tereza continuará fazendo intrigas. Não se importa com a depressão de Lu e a deixa pensar que, por sua atual condição, ficará sozinha. Enquanto atormenta a ex-modelo, Isabel faz outra vítima: Ellen (Daniele Suzuki). Isso mesmo, a doida encontra Ricardo (Max Fercondini) no hospital, os dois engatam um romance e a médica morre de ciúme.

Como, em novela, há sempre a possibilidade de redenção, Isabel terá um choque de realidade e entenderá que não pode viver dessa maneira. “Com o tempo, quando ela entender de fato o que está acontecendo com Luciana, pode ser que essa relação entre as duas irmãs se transforme”, observa Manoel Carlos. Tomara, né?