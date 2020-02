Viver a vida: Ingrid fica pobre e Leandro é preso

Ingrid

Foto: Rede Globo

Tudo bem que Leandro (Nelson Baskerville) quase morreu do coração. Mas isso não justifica que ele gaste a fortuna da família, deixando Ingrid (Natália do Vale) na miséria. A fotógrafa tem que se valer das sessões de fotos sensuais com idosas. Já Leandro continua viciado em jogo e acaba preso! “Sem dúvida, a situação da família fica ruim com as perdas de Leandro, não apenas nos cavalos, mas em outros jogos, indo frequentar, inclusive, um cassino clandestino, no qual a polícia dá uma batida”, diz Manoel Carlos