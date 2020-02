Viver a Vida: Helena se separa de Marcos

O instável casamento de Helena

e Marcos chega ao fim

Foto: Eduardo Naddar/ Rede Globo

Como já era de se esperar, o casamento de Helena (Taís Araújo) e Marcos (José Mayer) degringola a partir da tragédia de Luciana. Arrasado ao ver a filha presa a uma cama e completamente paralisada, o empresário trata a mulher cada vez mais friamente. E, num dia, a acusa pelo destino cruel de sua herdeira preferida. A gota d’água para o fim do relacionamento ocorre quando, durante uma discussão, Marcos sugere que Helena interrompa a gravidez, já que no seu entender esse não é o melhor momento para colocarem uma criança no mundo. A top model se revolta e o ricaço dispara algo do tipo: “Mas você já não fez isso no passado?”, referindo-se ao aborto que tanto arrependimento causa a Helena.

Furiosa, a modelo abandona Marcos e vai passar uns dias na pousada da mãe. Edite (Liça Oliveira) apoia sua primogênita como sempre, mas acha que ela foi precipitada ao romper com Marcos carregando um filho na barriga.