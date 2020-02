Viver a Vida: Helena pega Marcos na cama com Dora

O casamento de Helena e Marcos será abalado com a chegada de Dora

Foto: Divulgação

Ao que tudo indica, o casamento de Marcos (José Mayer) e Helena (Taís Araújo) não vai durar muito. Os problemas de relacionamento do casal, que começaram com a insistência da modelo em viajar à Jordânia logo após a lua de mel, se acentuam com a tragédia de Luciana (Alinne Moraes).

Casamento em crise

Acompanhando o sofrimento da filha, que fica tetraplégica, o empresário começa a se perguntar até que ponto a atual esposa realmente não teve culpa no acidente que deixou Luciana inválida. Marcos, com o tempo, vai questionar a atitude da top model, de ter obrigado Lu a entrar no ônibus das modelos em Amã só para que não viajassem juntas no mesmo carro. Nem o fato de Helena voltar ao Brasil esperando um filho vai amenizar a tensão entre ambos.

Como se não bastasse o drama em torno de Luciana, marido e mulher enfrentarão outra situação insustentável: Dora (Giovanna Antonelli) passará a infernizar os dois no melhor estilo do filme “Atração Fatal”, no qual a amante não sossega até quase destruir a família do amado após ser rejeitada.

Este novo pesadelo de Helena começa quando ela contrata Dora para ser a babá do filhinho que está esperando. A então garçonete, que também descobrirá que está grávida, a princípio levará um choque ao ver que Marcos, seu ficante de Búzios (Rio), e o marido de Helena são a mesma pessoa. Mas depois mostrará suas garras de legítima vilã. Mesmo tendo dormido com Maradona (Mário José Paz), a bruxinha vai garantir ao empresário que o bebê que espera, uma menininha, é dele.

Dora coloca as garras de fora

Convivendo na mesma mansão com o ricaço e a mulher que salvou do mar, Dora vai se aproveitar da crise no matrimônio deles para passar da condição de amante à de esposa oficial. Além de infernizar Helena, sempre de forma dissimulada, a jovem vai assediar Marcos em todos os instantes. E, claro, chantageando-o. A manipuladora ainda o jogará contra a mulher, usando a fatalidade ocorrida com Luciana e até mesmo a amizade que Helena passará a ter com Bruno (Thiago Lacerda), filho do milionário, que a essa altura estará de volta ao Brasil.

Numa noite em que Helena se ausentar de casa, Dora fará Marcos abusar da bebida. Em seguida, o levará para o quarto da patroa, o seduzirá e dará um jeito de a modelo pegar os dois transando em sua própria cama. Revoltada com tamanha traição, Helena acabará saindo de seu lar, grávida, deixando o caminho livre para a diabólica e ambiciosa rival.