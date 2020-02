Viver a Vida: Helena briga com Bruno

Marcos consegue separar o casal

Foto: Divulgação – Rede Globo

O romance de Bruno (Thiago Lacerda) e Helena (Taís Araújo) mal começou e já está com os dias contados. É que, ao saber que a ex-mulher está namorando seu filho, Marcos levanta a hipótese de Bruno a usar para atingi-lo.

As palavras do empresário ficam martelando na cabeça de Helena, que conclui que ele pode estar com razão. A modelo joga isso na cara do amado, que nega com veemência, mas não adianta muito. O casal briga feio e se separa. Para a alegria de Marcos, que, com isso, acha que pode reconquistar o coração de Helena. Tolinho…