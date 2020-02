Viver a Vida: Grávida, Helena passa dias de terror nas mãos de Dora

Inconformada por ter sido abandonada por Marcos, Dora transformará a vida de Helena em um inferno

Foto: Renato Rocha Miranda/ Rede Globo

Os próximos capítulos de Viver a Vida vão ser de sofrimento extremo para Helena (Taís Araújo). A começar pelo desentendimento que ela tem com a enteada, Luciana (Alinne Moraes), ainda em Petra, na Jordânia. Isso acabará provocando um terrível acidente que deixará Lu tetraplégica, para desespero geral.

A gravidez de Helena

Em meio à tragédia, durante o voo de volta ao Brasil Helena começa a sentir enjoos. Inicialmente ela atribui os sintomas à tensão emocional, mas não é nada disso. Ela está grávida! Ao desembarcar no Rio, a top model leva novo golpe. Ela é acusada por Luciana, Tereza (Lília Cabral) e o restante da família de ser a culpada pela invalidez da jovem modelo, que recebe aqui o triste e definitivo diagnóstico. Pior: se vê obrigada a enfrentar a dor e o olhar recriminador do próprio marido, Marcos (José Mayer), que não se conforma com o destino da filha, tão linda e cheia de sonhos. Claro, em meio a tanto tumulto e padecimento, o empresário não recebe com euforia a notícia de que Helena espera um filho seu.

Mas o horror ainda está por vir. Helena e Marcos vão passar uns dias em Búzios (Rio) e acabam cruzando com Dora (Giovanna Antonelli). A essa altura do campeonato, a moça já terá sido expulsa da casa dos tios e se abrigado na residência de Garcia (Mário José Paz).

Segundo informações de bastidores, nesse momento da novela Dora desconfiará que também está grávida de Marcos. O fato é: ao ver o ficante com a diva das passarelas entenderá que ela é esposa dele.

Dora mostra sua verdadeira face

Pensa que Dora vai se abalar e se afastar do ricaço só porque a modelo a ajudou financeiramente após o resgate no mar? Muito pelo contrário. Para total surpresa do milionário à beira da falência, a partir da rejeição, Dora revelará sua verdadeira face, cruel e perigosa. Ela passará a se comportar como uma psicopata, perseguindo e aterrorizando a rival na intenção de que ela perca o herdeiro de Marcos. Dora também não poupará o amante, no melhor estilo do filme “Atração Fatal”. Marcos vai propor que ela interrompa a gestação, levando a jovem à loucura. Ambiciosa como ela só, a maluca recusa a proposta do mulherengo e ainda fará mil ameaças exigindo dinheiro para se sustentar e ao filho. Muito arrependido por ter traído a mulher com uma aventureira,Marcos cederá à chantagem de Dora para tentar impedir que ela revele tudo ao seu verdadeiro amor.

Quando Helena, enfim, souber que foi enganada, viverá dias de terror nas mãos de Dora, que fará o impossível para separar de vez o casal. Mesmo que isso custe a vida de Helena e do bebê dela. TITITI soube que o rompimento de Marcos e Helena será inevitável. Com o caminho livre, a vilã passará a atormentar o empresário até levá-lo definitivamente à ruína.