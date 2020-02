Viver a Vida: Dora e Onofre escondem segredo

Será que Onofre ama Dora?

Foto: Divulgação – Rede Globo

Por que, afinal, Onofre (Cláudio Jaborandy) implica tanto com Dora (Giovanna Antonelli)? Com certeza, todos já devem ter se perguntado isso. Os que apostaram que o caseiro tem uma paixão recolhida pela moça podem ter acertado. “Não descarto essa possibilidade”, responde Manoel Carlos, autor da trama, sem, no entanto, desvendar o mistério por trás da dupla: “Aos poucos, conheceremos mais o passado desses personagens e, quem sabe, entenderemos o porquê de tanta raiva”.