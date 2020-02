Viver a Vida: Clima esquenta entre Malu e Gustavo

Legenda Malu (Camila Morgado)

Foto: Rede Globo

Olha que Betina (Letícia Spiller) manda a prima não incentivar o assédio de Gustavo (Marcello Airoldi), mas Malu (Camila Morgado) acaba cedendo. Depois que o rapaz implora, a jornalista resolve ir com ele para Búzios – o que significa realizar a fantasia de transar com ela, relatando as notícias econômicas do dia. Só que na hora em que entram no carro, a redação chama Malu para gravar um informe urgente. Ela vai embora e, nervoso, Gustavo bate no carro de Alice (Maria Luisa Mendonça).