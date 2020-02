Viver a Vida: Ariane faz Jorge perdoar Miguel

Jorge até abençoa o namoro de

Miguel e Luciana

Foto: Divulgação – Rede Globo

Nada como um dia após o outro… Para a felicidade de Ingrid (Natália do Vale) e Leandro (Nelson Baskerville), as refeições no lar do casal serão feitas em paz. É que os gêmeos Miguel (Mateus Solano) e Jorge (Mateus Solano), finalmente, se acertam e param de brigar. Que bom! A responsável pelas pazes dos gêmeos é Ariane (Christine Fernandes).

A médica começa a namorar Jorge, que passa a implicar com a sua amizade com Miguel. O que, no início, gera pequenos desentendimentos, acaba resultando em brigas mais sérias. Até o dia em que a médica explode, chamando o namorado de imaturo por ter inveja do irmão. E dá um ultimato: ou Jorge esquece Luciana (Alinne Moraes) ou não precisa procurá-la mais.

Em pouco tempo, o arquiteto percebe que não consegue mais viver sem Ariane. Ele a procura, faz uma bela declaração de amor e jura que Luciana ficou no passado. Os apaixonados fazem as pazes, mas… A médica não fica satisfeita. Ela pede a prova de amor definitiva: que Jorge peça perdão ao irmão.



Jorge diz precisar de um tempo para pensar e, durante o período, conclui que Ariane está coberta de razão: Miguel é um cara super do bem, de quem ele morre é de inveja. Assumir isso é uma libertação. O arquiteto procura o irmão e Luciana, pede perdão por tudo que fez e falou e ainda abençoa o amor dos dois.