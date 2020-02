Viver a Vida: Ao ver Luciana tetraplégica, Tereza jura matar Helena

O acidente de Luciana irá piorar ainda mais a relação entre Tereza e Helena

Foto: Divulgação

Ver uma filha linda, feliz e saudável, com uma promissora carreira pela frente se tornar tetraplégica de uma hora para outra é um dos golpes mais duros na vida de qualquer mãe. E com Tereza (Lilia Cabral), claro, não será diferente. A milionária verá seu maior pesadelo se materializar diante dos olhos ao receber Luciana (Alinne Moraes), no aeroporto,recém-chegada daquela que seria a viagem dos sonhos a Petra.

A jovem modelo estará em uma cadeira de rodas e sem movimento algum do pescoço para baixo. A tragédia é provocada por um acidente de ônibus, minutos depois de uma terrível briga entre ela e Helena (Taís Araújo).

A fúria de Tereza

O fato é: ao se deparar com a filha em uma nova e tão cruel realidade, ainda no aeroporto Tereza destilará toda a sua fúria para cima da rival. Isso porque descobrirá que a tragédia ocorre após Helena impedir Lu de viajar em seu carro, levando a enteada a embarcar no ônibus que cai em uma ribanceira. Assim, cenas fortes estão reservadas para a mãe e a madrasta de Luciana. Cheia de ódio, Tereza chega a ameaçar Helena de morte caso sua primogênita não consiga mais voltar a andar.

Helena se sente culpada

Além da pressão provocada pela mais do que nunca inimiga, a top model conviverá com um eterno fantasma: o da culpa por essa fatalidade. E, diante de olhares incriminadores de parentes e amigos de Marcos (José Mayer), ela terá sempre em mente as palavras de Tereza no momento do embarque para Paris/Jordânia: “Você está no meu lugar, Helena. Luciana vai e volta com você. Está sob sua responsabilidade”, disse Tereza.

Em função desse drama, Helena mal consegue saborear a felicidade de estar grávida de Marcos que, no fundo, também responsabiliza a esposa pela paralisia da filha querida. Com o tempo, na tentativa de se redimir, Helena tentará de tudo para se reaproximar de Luciana e convencer Tereza de que o acidente não passou de uma armadilha do destino. No entanto, não terá o perdão das duas. E, pior que isso, a ex de Marcos jurará vingança até seus últimos dias, mesmo que isso custe a própria vida de Helena.