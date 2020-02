Viver a Vida: Abandonada por Miguel, Renata tenta o suícidio

O alcoolismo de Renata vai afastá-la cada vez mais de Miguel

Foto: Divulgação

A relação de Renata (Bárbara Paz) e Miguel (Mateus Solano), que já andava em crise pela recusa dela de tratar da drunkorexia (doença que leva a pessoa a trocar comida por álcool), piora drasticamente. E o principal motivo é a total dedicação que o médico passa a dispensar ao tratamento de Luciana (Alinne Moraes), que está tetraplégica.

Renata tenta reconquistar Miguel

Sentindo que poderá perder o namorado definitivamente, Renata tenta reverter o problema criando situações para agradar e atrair o amado. A primeira delas é preparar um jantar para fazer Miguel relaxar um pouco bem longe do trabalho.

Horas antes de ir à casa da namorada, o médico chega a comentar com a então cunhada que Renata está preparando uma surpresa para ele. Tranquila, a ex-modelo pergunta quando será o casamento. Sempre divertido, Miguel responde brincando: ele só acontecerá no momento em que Renatinha crescer. Lu acha graça e argumenta que assim ele nunca se casará. Em seguida, emocionada com o carinho de Miguel, a jovem quase o leva às lágrimas ao comentar que ele é a pessoa mais importante de sua vida no momento.

Após ouvir e se comover com tal declaração, o neurocirurgião vai jantar com Renata e se surpreende ao encontrá-la com um visual diferente, bem mais feminino. Enquanto ela termina de preparar a refeição, contudo, ele adormece no sofá. Depois ambos até jantam, entretanto o médico se recusa a dormir com ela, alegando que precisa estar inteiro no dia seguinte a fim de tratar de sua paciente.

Mesmo assim, Renata considera a noite um sucesso e promete a Miguel que irá cuidar muito dele daqui pra frente. Tal promessa, no entanto, ficará difícil de cumprir, já que o gato e Luciana se envolverão afetivamente e de uma forma irreversível.

Ao ver Miguel cada vez mais distante dela e apaixonado por Lu, Renata tomará sucessivos porres e criará muitas situações desagradáveis para o jovem doutor. Ele, que até aqui vinha tendo a maior paciência com a moça, se aborrece de verdade com seu comportamento infantil e egoísta.

A separação definitiva

Miguel chegará a comparar a postura de Luciana, que, após um período de depressão, lutará bravamente por sua recuperação, com o jeito derrotista de Renata, que tem tudo para ser feliz, porém destrói sua vida por causa da bebida. Resultado: o belo rompe definitivamente com a moça, que, dessa maneira, irá ao fundo do poço.

Frágil, sozinha e mergulhada nas constantes bebedeiras, ela recusará qualquer auxílio e tentará o suicídio. Pelo que corre nos bastidores da novela, o autor Manoel Carlos ainda não decidiu como isso acontecerá. Mas se sabe que serão cenas de muita emoção e dramaticidade.

A essa altura, Miguel já terá iniciado um romance com Luciana. A bela, aliás, terminará tudo com Jorge (Mateus Solano), que não vai segurar a barra de ter uma noiva presa à cadeira de rodas.