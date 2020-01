Vitória Strada rouba a cena durante surto de Cris em ‘Espelho da Vida’

Quem acompanhou o capítulo de ‘Espelho da Vida‘ nesta quinta-feira (07) presenciou uma das mais impactantes cenas de toda a novela. Cris Valência, personagem de Vitória Strada, foi dopada a pedido da maléfica Isabel (Alinne Moraes). Como resultado, a personagem misturou em sua cabeça as duas realidades, tanto a do passado vivido por Julia Castelo quanto o presente.

O surto começou enquanto ela conversava com seu ex-noivo, o diretor Alain (João Vicente de Castro), e por causa do efeito alucinógeno logo ela passou a enxergá-lo como o cruel Gustavo Bruno, sua vida anterior. Enquanto a personagem ia se desequilibrando cada vez mais, e gritando mais, outros personagens do presente foram entrando no quarto e sendo confundidos com suas contrapartes do passado: Cris confundiu Margot (Irene Ravache) com Hildegard, Ana (Júlia Lemmertz) com Piedade e por aí vai.

Com a ajuda do médico, Cris foi sendo imobilizada e retirada do quarto, mas acabou esbarrando com outra pessoa muito importante: Américo (Felipe Camargo) estava chegando na pensão e foi confundido com o vilão do passado Eugênio. Cris, já sem diferenciar sua vida como atriz com a vivência de Julia Valência, gritava para quem quisesse ouvir o quão cruel era aquele homem.

A longa cena (algo bem incomum para novelas atuais, no geral) foi muito bem dirigida e teve Vitória Strada como a grande estrela. A atriz soube captar a atenção do público durante o delírio de Cris, e passou verdade na confusão mental de sua personagem. A maior prova da repercussão da cena foi percebida nas redes sociais: em poucos minutos, o nome de Vitória Strada foi um dos assuntos mais comentados do Twitter.

Cris é a segunda protagonista na vida de Vitória Strada, que estreou como a Maria Vitória de ‘Tempo de Amar‘. A julgar pelo desempenho em ‘Espelho da Vida’, a atriz terá uma longa carreira na Globo.