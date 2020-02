Vídeo: Confira tudo o que rolou no camarote Contigo! 2014

Tainá Müller, Tatá Werneck, Sophia Abrahão e Maria Casadevall foram algumas das estrelas que curtiram o camarote.

Foto: Lailson Santos, João Alvarez e Gustavo Scatena

Tudo o que é bom dura pouco! E o camarote Contigo! 2014 esteve incrível. Estrelas como Tatá Werneck, Diogo Nogueira, Tainá Müller, Sophia Abraão e a musa do evento Maria Casadevall, passaram por aqui e se esbaldaram. E, claro, nos deram grandes entrevistas.

Ao som de Lepo Lepo, hit do carnaval, confira os melhores momentos!

1º Dia

Tainá Müller, linda que só, foi a estrela da quinta-feira (27), que ainda contou com as presenças mais do que especiais de Gabriela Carneiro da Cunha, Daniel Marques e Levi Lima com o Jammil e Uma Noites. Foi sucesso.

2º Dia

Feito um furacão, Tatá Weneck fez sua estreia no camarote Contigo!. Animada, dançou muito e gritou para quem quisesse ouvir que está solteiraça. Até subiu no palco para cantar junto de Margareth Menezes.

3º Dia

Um dos dias mais concorridos, o sábado (1º) trouxe as belezas de Sophia Abrahão, Maria Casadevall e Fernanda de Freitas para o espaço. No palco, Harmonia do Samba e Diogo Nogueira fizeram a alegria dos convidados.

4º Dia

Rainha! Por seu carisma, energia e alegria, Maria Casadevall foi eleita musa do camarote Contigo! 2014 e para comemorar, claro, caiu na dança! Scheila Carvalho e Gilmelândia também deram um rasante pelo espaço.