Na noite do dia 31, as celebridades se reuniram no Copacabana Palace para o Réveillon da revista Contigo!, a maior e mais tradicional festa da virada do Brasil.

Lilia Cabral, José Mayer, Bianca Bin e Paulo Betti foram alguns dos famosos que circularam pela varanda do hotel. Com a vista provilegiada da Praia de Copacabana, as celebridades puderam brindar a chegada de 2015 com muito requinte e entre amigos.

Confira os melhores momentos da festa: