Vidas em Jogo: Ivan é morto ao fugir da cadeia

Ivan é encontrado morto após uma confusão no presídio

Foto: Divulgação/Rede Record

Por exigência de Regina (Beth Goulart), Adalberto (Luiz Guilherme) dá início a seu plano de exterminar, um a um, os integrantes da turma do bolão, menos Francisco (Guilherme Berenguer). Assim, ele pretende salvar Rita (Julianne Trevisol) e Zizi (Lucinha Lins) da prisão, já que, em troca de seus “serviços”, Regina prometeu livrar a cara das duas diante da Justiça.

Ao descobrir que Margarida (Amandha Lee) vai comemorar seu aniversário no restaurante de Severino (Paulo César Grande), Adalberto encomenda um bolo envenenado e pede para ser entregue lá.

Enquanto isso, o canalha espalha a notícia de que Ivan (Silvio Guindane) quer exterminar os novos milionários, deixando todos apavorados. No dia da festa, a gulosa Margarida se delicia com o tal bolo, sem saber que corre risco de morte. Minutos depois, Valdisnei (Adriano Petermann) encontra sua amada desacordada e avisa Francisco de que o bolo pode estar envenenado. O milionário alerta a galera e leva todo mundo ao hospital.

No outro dia, a turma do bolão vai à penitenciária para intimidar Ivan. Lá, encontra o bandido em fuga. Ele admite ser o responsável pela explosão do restaurante, mas diz que não é culpado pelo bolo contaminado. A tropa de choque chega e joga uma bomba de fumaça dentro do presídio. Após a correria, Ivan é achado morto com uma pancada na cabeça.