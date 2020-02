Vida de artista: Rodrigo Hilbert

Rodrigo Hilbert

Foto: Rafael Campos

Rodrigo Hilbert tem andado na corda bamba. Com dois bebês em casa, os filhos gêmeos João e Francisco, com 1 ano e 3 meses, o ator catarinense, de 28 anos, diz que quase morreu de saudade dos pimpolhos quando teve de passar 15 dias viajando, entre Israel e Jordânia, para gravar cenas de Viver a Vida. “Não foi fácil. Ao mesmo tempo em que eu fazia duas coisas que amo, que é trabalhar e viajar, também estava longe da minha mulher (a apresentadora de Amor & Sexo, Fernanda Lima) e dos meus filhos. A gente se falava pelo Skype e eu os via todos os dias pela internet. Eles diziam: ‘papá, papá’ “, conta.

Outro momento difícil para Rodrigo foi quando ele foi para Bali gravar a novela Três Irmãs (2008). “Meus filhos tinham acabado de nascer, estavam com 1 mês de vida. Foi triste”, lembra o gato, cujo personagem promete muitas surpresas na trama, já que Felipe se envolverá com Tereza (Lília Cabral).

Pé na estrada

“Sempre adorei viajar. E estou com sorte, né? Já fui para Bali, Israel, Jordânia… Nunca imaginei ir à Jordânia, um lugar incrível, de beleza impressionante. Para falar a verdade, jamais pensei em sair da minha cidade (Orlenas, Santa Catarina) e nem ser ator. Tudo aconteceu de forma surpreendente. Trabalhar como modelo também me fez conhecer lugares bacanas. Graças a Deus, as coisas têm dado certo para mim.”

Divisor de águas

“Ter participado do Dança dos Famosos mudou a minha vida. Foi um divisor de águas. Depois do quadro… vieram Duas Caras (2007), Três Irmãs e agora Viver a Vida. De lá para cá, muitas portas se abriram e as pessoas viram do que sou capaz. Agora, estou literalmente vivendo a vida. Estou bastante feliz, tanto no trabalho quanto com a minha família.”

Pai apaixonado

“Ser pai é a melhor coisa do mundo, ainda mais de dois! Os meninos trouxeram tanta felicidade e harmonia… João e Francisco são as coisas mais lindas desse mundo. Nossa família é linda. Não falo de beleza física, mas de amor mesmo. É impressionante o quanto eu amadureci depois que eles nasceram.”