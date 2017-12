Vestido usado por Pabllo Vittar será leiloado

Um vestido de seda com 3.600 cristais Swarovski será leiloado e a renda, revertida para a Casa 1, um centro de acolhimento para a população LGBT em situação de risco, em São Paulo.

A peça feita a mão, um Animale por Vitorino Campos, foi usada por Pabllo Vittar durante a gravação de um curta estrelado por atrizes como Bruna Marquezine, Sabrina Sato e Mariana Ximenes. A direção de “Oitavo” foi do diretor criativo Giovanni Bianco. A história retrata sete amigas se arrumando para uma festa e à espera de um oitavo elemento, ainda misterioso.

O filme pode ser visto no YouTube:

Quem quiser participar do leilão do vestido, que é tamanho 42, deve acessar o site do iArremate.

A exposição do item acontece até hoje (12/12) às 23h, e o lote será apregoado no dia 20 de dezembro, às 15h. O valor já está em R$ 8.000.