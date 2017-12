Meghan Markle, 36 anos, e o príncipe Harry, 33 anos, participaram do almoço de Natal da Rainha Elizabeth II na última quarta-feira (20).

Por terem anunciado o noivado recentemente, muitos holofotes estavam sobre o casal. Mas um detalhe chamou a atenção de quem acompanha a vida da atriz e do herdeiro da Coroa: o vestido usado por Meghan para a ocasião.

Leia mais: Os membros da Família Real na época em que se passa The Crown

O vestido midi assinado por Jules B. atraiu os olhares do público e foi rapidamente requisitado nas lojas da marca no Reino Unido. A peça, que recebe o nome de Self-Portrait Nightshade Midi, é vendida por £283 (R$ 1261, aproximadamente) e está esgotada – em todos os tamanhos – desde que Meghan o escolheu para o almoço com a Rainha.

O modelo escolhido pela atriz traz um corpete com estampa floral e gola alta e uma saia midi lisa preta.

Leia mais: O motivo de nem toda mulher da família real poder usar tiara