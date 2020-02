Poderosa: Na prisão, Verônica vai virar

a chefe entre as detentas

Foto: Divulgação

Acontece o julgamento de Verônica, e ela é condenada junto com Roberto (Dudu Azevedo). A vilã é traída por todos que a ajudaram, já que, além do amante, Roberto, o ex-capanga dele, Antonio (Rodrigo Rangel), e Heloísa (Emanuelle Araújo) também depõem contra ela. Depois da condenação, Verônica é levada ao presídio. Logo vira a chefe local, obrigando as outras detentas a servi-la.