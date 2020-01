‘Verão 90’: Vanessa “reaproveita” plano de vilã de ‘Cheias de Charme’

Após infernizar Larissa (Marina Moschen) no episódio do casamento com Quinzinho (Caio Paduan) em ‘Verão 90‘, Vanessa (Camila Queiroz) voltará ao seu estado normal de tentar ferrar Manuela (Isabelle Drummond) com todas as suas forças. Como a vilã continua com o sonho de ser a VJ da PopTV, o sucesso da ex-patotinha é uma pedra em seu sapato e, para ceifar de vez o sucesso do novo programa de Manuzita, Vanessa vai recorrer ao mesmo truque usado pela vilã da novela ‘Cheias de Charme‘.

Em uma conversa com Rojê (Jesuita Barbosa), Vanessa descobrirá uma erva “milagrosa” capaz de danificar de vez as cordas vocais de Manu. A tal erva, ingrediente do temível “chá de ferra-goela“, foi apresentada a Rojê por ninguém menos que Chayene, a vilã da novela das Empreguetes. Segundo o malvado de ‘Verão 90’, Chayene usou esse mesmo chá para prejudicar a carreira de sua rival Rejane, e a história interessará muito Vanessa, que pretende usar o mesmo truque contra a mocinha da novela.

O chá de ferra-goela é uma brincadeira da autora de ‘Verão 90’, Izabel de Oliveira, que também escreveu ‘Cheias de Charme’. Na novela das empregadas domésticas que formam um grupo musical, o chá foi usado no passado para que Chayene (Claudia Abreu) conseguisse desbancar uma adversária durante os anos 90, mas o plano não deu certo quando o mesmo truque foi usado contra a vocalista Maria do Rosário (Leandra Leal).

Não é a primeira vez que ‘Verão 90’ faz referências a outras novelas. Nos primeiros capítulos da trama, Manu perdeu um papel em ‘Tieta‘ e em ‘Rainha da Sucata‘, e cenas das novelas foram exibidas. Em questão de referências, parte da história de Janaína (Dira Paes) é parecida com a trajetória de Raquel em ‘Vale Tudo‘, e o nome dos filhos da guerreira vieram da novela ‘Irmãos Coragem‘. Esse caso do chá de ferra-goela, no entanto, é a primeira referência direta a uma novela escrita pela mesma autora.