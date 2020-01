‘Verão 90’: Jerônimo planeja dar um golpe em Mercedes

O golpista profissional de ‘Verão 90‘ está pronto para dar sua maior investida nessa novela até o momento. Afundado em dívidas e sem o amor seguro de Vanessa (Camila Queiroz), restou a Jerônimo (Jesuita Barbosa) usar Galdino (Gabriel Godoy) para enganar ninguém menos que Mercedes (Totia Meirelles).

O golpe será dessa forma: Jerônimo tem a ideia de um novo golpe, daqueles bem grandiosos, e decidirá treinar Galdino para que ele se passe por um investidor italiano. Após o curso, o vilão da novela já tem um alvo bem grande para ser a primeira enganada: justamente Mercedes.

Será que a megera cairá nesse truque barato de Jerônimo e Galdino? Bem, aí só acompanhando ‘Verão 90’ mesmo:

Segunda-feira, 17 de junho – Magaiver vai atrás de João

Magaiver (Ricardo Vianna) promete contar a verdade para João (Rafael Vitti), e isso preocupa Jerônimo. Lidiane (Claudia Raia) termina com Quinzão (Alexandre Borges), já que ele tem medo de romper com Mercedes.

Jerônimo tenta extorquir de Mercedes o dinheiro para pagar Magaiver. Mercedes promete que eliminará Magaiver. Magaiver conversa com João e conta que recebeu dinheiro para mentir na televisão.

Terça-feira, 18 de junho – João e Manu descobrem acidente de Magaiver

João promete ajudar Magaiver a depor na delegacia. Jerônimo se dá mal em mesa de jogo. Jerônimo vai atrás de Magaiver ao saber que Mercedes tentou matá-lo. Vanessa é pressionada por Mercedes. João procura, mas não acha Magaiver. O casal patotinha descobre que Magaiver sofreu um acidente. Vanessa beija Quinzinho (Caio Paduan), e Jerônimo sofre calado.

Quarta-feira, 19 de junho – O caso da morte continua parado

João considera a hipótese (bem coerente, até) de Jerônimo ter matado Magaiver.

Diego (Sérgio Malheiros) conta a João que o processo para reabir o processo da morte da VJ foi negado. Raimundo (Flávio Tolezani) oferece uma sociedade para Janaína (Dira Paes). Galdino avisa Jerônimo que lhe devolverá o dinheiro que roubou. Jerônimo ganha dinheiro no pôquer e mostra para Galdino.

Quinta-feira, 20 de junho – Jerônimo planeja novo golpe

Quinzão defende Lidiane, para a surpresa de Mercedes. Logo depois, a megera sofre ao ouvir o pedido de divórcio por parte de Quinzão.

Quinzinho cogita se casar com Vanessa. Jerônimo planeja um grande golpe, e precisará da ajuda de Galdino para ele fingir ser um investidor italiano.

Sexta-feira, 21 de junho – Vanessa se sente contrariada

Vanessa promete felicidade a Quinzinho… seja lá o que isso signifique. Quinzão promete a Lidiane que eles ficarão juntos. Jerônimo faz um masterclass para ensinar a Galdino como ser um investidor italiano. Aposto que vai ter também tutorial de fazer aquela coxinha com a mão na hora de falar.

Vanessa ganha de Mercedes uma joia de família. Vanessa não curte quando Jerônimo lhe avisa que ela não precisa mais fingir amorzinho e se casar com Quinzinho.

Sábado, 22 de junho – Jerônimo arma para dar um golpe em Mercedes

Jerônimo percebe que Vanessa entrou na personagem e quer mesmo entrar para a família Ferreira Lima. Álamo (Marcos Veras) pendura na parede a foto com madame Adelaide na parede. Mercedes tem quase um colapso ao descobrir a relação de Quinzão e Lidiane no jornal. Jerônimo escolhe a primeira vítima do falso investidor: Mercedes.