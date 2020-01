Vera pensa que Alberto se declarou para Paloma em ‘Bom Sucesso’

Temos uma nova personagem em ‘Bom Sucesso‘ e ela chegará já tendo uma confusão bem grande. Vera (Ângela Vieira) chegou na novela para trabalhar no marketing da editora Prado Monteiro, e terá certa proximidade com Alberto (Antonio Fagundes). No entanto, ela verá uma cena que não é bem o que ela pensa.

Vera ficará diante de um momento no qual Alberto e Paloma (Grazi Massafera) conversam amigavelmente, porém ela enxergará como se o dono da editora estivesse declarando seu amor para a costureira. E o pior: todo mundo já saberá que Paloma está se aproximando de Marcos (Romulo Estrela), o filho de Alberto.

Muita bagunça deve chegar em ‘Bom Sucesso’, confira o resumão para saber de tudo.

Segunda-feira, 4 de novembro – Ramon vê Paloma com Marcos

Paloma aceita o convite para viajar com Marcos, e o casal se beija.

–

Diogo (Armando Babaioff) ameaça Gisele (Sheron Menezzes) pois ela o impediu de entrar no apartamento. Ao saber que Alice (Bruna Inocencio) passou mal, Paloma é levada para casa por Marcos e Ramon (David Junior) vê tudo.

Terça-feira, 5 de novembro – Paloma e Nana se unem em projeto

Paloma explica para Ramon que os dois, depois da separação, são pessoas livres e pronto. Mario (Lúcio Mauro Filho) descobre que Silvana (Ingrid Guimarães) não está mais cega e se sente enganado. Yuri (Marcello Melo Jr) é apresentado como o novo gerente financeiro da editora. Gisele avisa que não quer mais saber de Diogo amorosamente, mas ainda topa o rolê de pegar o dinheiro da família de Alberto porque quem não topa partir numa empreitada de roubo?

–

O dono da editora tem uma ideia para vender mais livros, e chama Paloma e Nana (Fabíula Nascimento). Marcos pergunta o que Paloma sente por ele.

Quarta-feira, 6 de novembro – Paloma explica seu sentimento por Marcos

Paloma conta que até gosta de Marcos, mas não consegue confiar nele. Paloma vê Ramon com Francisca (Gabriela Moreyra). Vera é chamada para trabalhar no Marketing da editora. Nana e Paloma criam uma coleção de roupas dos personagens do livro Dom Juan. Nana vê Marcos e Paloma se beijando.

–

Quinta-feira, 7 de novembro – Paloma não acredita em Marcos

Alberto se encanta ao ver Nana e Paloma trabalhando juntas em um projeto. Marcos diz que está apaixonado por Paloma, mas a costureira não acredita.

–

Diogo repreende o beijo de Gisele e Yuri no trabalho. Evelyn (Mariana Molina) consegue o cargo de editora júnior na editora. Peter (João Bravo) fica em apuros.

Sexta-feira, 8 de novembro – Ramon não esqueceu Paloma

Marcos resgata Peter e o leva para casa. Alice acha meio estranho seu pai fazer aula de dança com Francisca. Gabriela (Giovanna Coimbra) e Alice estranham Marcos na casa delas. Ramon conversa com Francisca e revela ainda sentir algo por Paloma. Após mostrar uma cabana especial que construiu, Marcos e Paloma se beijam.

–

Sábado, 9 de novembro – Vera enxerga situação falsa

Silvana lança uma campanha na internet para conseguir o perdão de Mario, mas o editor não gosta nem um pouco da coisa. Ramon e Alice conversam. Mario até aceita o pedido de desculpas de Silvana, mas explica que ela não pode usar o namoro como forma de autopromoção. Alguém aí acha que vai dar certo?

–

Nana explica que Eugênia (Helena Fernandes) não aceitou vender a coleção de Paloma nas lojas. Vera vê Alberto com Paloma e imagina que o ricaço está se declarando para a costureira.