Velozes e Furiosos 7: Último filme de Paul Walker será lançado em abril

Paul aparece, pela última vez, como Brian O’Connor na saga Velozes e Furiosos

Foto: Getty Images

Neste sábado, (02) Vin Diesel, um dos protagonistas do filme, postou o trailer do filme em sua página no Facebook. Rodado em locações paradisíacas, com muitas cenas de ação, em sequências de tirar o fôlego, o filme promete agradar os admiradores do gênero.

Com a legenda ” Surreal, profunda e agridoce”, Vin Diesel anuncia o lançamento do trailer e posta uma foto ao lado do amigo, Paul.