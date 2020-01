Vanessa volta disposta a acabar com a vida de Jerônimo em ‘Verão 90’

Um dos destaques da primeira fase de ‘Verão 90‘ foi a golpista Vanessa (Camila Queiroz), que se aliou a Jerônimo (Jesuita Barbosa) para acabar com a vida de João (Rafael Vitti). Após a vitória do bandido, Vanessa se viu obrigada a fugir do país e tentar recomeçar sua vida, mas agora ela voltou na nova fase da novela.

Vanessa reaparece no Brasil casada com um conde russo, poderosíssima. E ela vai usar a influência do novo mozão para conseguir realizar seu grande sonho. Dinheiro? Viagens? Que nada, Vanessa quer mesmo é se tornar a nova VJ de sucesso da PopTV. Ah, e ameaçar a vida de Jerônimo por tudo o que ele fez, claro.

Para saber como será o plano de vingança dessa adorável bandida, é só ler nosso resumão semanal de ‘Verão 90’.

Segunda-feira, 18 de março – Vanessa reaparece na novela

Larissa (Marina Moschen) é levada pra casa por Diego (Sérgio Malheiros). João ouve o conselho de que é melhor esfriar a cabeça em casa do que fazer uma bobagem que vá prejudicar a liberdade condicional. Manu (Isabelle Drummond) briga com Jerônimo por ter beijado ela, afinal eles são apenas amigos.

Jerônimo é perseguido por um automóvel e recebe uma ligação marcando um encontro numa pensão. O tal Duque de Kiev aparece e apresenta sua querida esposa: nada menos que Vanessa, que voltou à novela em grande estilo.

Terça-feira, 19 de março – Mercedes avisa Jerônimo sobre os perigos do Duque

Todo mundo fica meio surpreso ao ver que Vanessa se transformou em uma duquesa, principalmente Jerônimo. Antes de qualquer reação do vilãozinho, Mercedes (Totia Meirelles) avisa que o Duque é muito perigoso, e Jerônimo fica de um jeito que não passa nem um sinal de wi-fi lá. Patrick (Klebber Toledo) pede sua amada Lidiane (Claudia Raia) em casamento… e ela surta.

Jerônimo se vê obrigado a abrigar Galdino (Gabriel Godoy), afinal ele conhece muito bem os planos dele. O programa de Madá (Fabiana Karla) abre um concurso para arranjar uma nova musa, e Dandara (Dandara Mariana) decide participar. O Duque declara que quer levar a PopTV pra Rússia, e transformar Vanessa numa VJ de sucesso.

Quarta-feira, 20 de março – Vanessa vira VJ

Raimundo (Flávio Tolezani), que está longe de ser um traste como outros homens dessa novela, apoia Janaína (Dira Paes) para ela ter seu próprio negócio, e assim ela abre um restaurante com João. Jerônimo perde sua sala na PopTV para o Duque. Vanessa pergunta a Larissa se ela está certa mesmo de se casar com Quinzinho (Caio Paduan). Lidiane tem receio de contar a Patrick que não tem qualquer intenção de se casar. Vanessa agrada como nova VJ da PopTV, e João sente aquela dor ao ver a antiga conhecida na televisão.

Quinta-feira, 21 de março – Vanessa, a vingativa

Manu acha estranho ver Vanessa como VJ. Herculano (Humberto Martins) fica meio na bad quando vê Janaína e Raimundo juntos. Lidiane conta a Patrick que não quer se casar, e o jovem eletricista fica arrasado. Herculano descobre que seu filme foi selecionado por um motivo em especial. Vanessa garante a Galdino que fará Jerônimo sofrer muito nos próximos meses de novela.

Moana (Giovana Cordeiro) confessa a João que quer ser mais do que amiga. Enquanto andava pela rua, João é sequestrado por dois capangas num carro.

Sexta-feira, 22 de março – João e Manu se separam de vez

Mercedes aceita a filha de volta (após certa insistência do pai). João descobre que Duque foi quem preparou o sequestro relâmpago, e o magnata explica que é perigoso manter contato com Vanessa. João e Manu têm uma pequena discussão. Madá vê o futuro e enxerga um incêndio durante o programa de Vanessa, fazendo a PopTV ficar mais em chamas que acampamento atacado por dragão em ‘Game of Thrones’.

DRACARYS! DRACARYS!

Embora ainda goste de Manu, João aceita se relacionar com Moana. Enquanto isso, Manu e Jerônimo se beijam… sem qualquer bronca por parte da garota.

Sábado, 23 de março – A polícia quase pega João de novo

João e Diego têm um problema com a polícia. Vanessa não gosta da ideia de ver seu ex-comparsa-e-eterno-crush Jerônimo ficando com Manu. Madá fica desconcertada após sua previsão dar errado. O Duque se encontra com Mercedes e sugere a demissão de Jerônimo. Madá tem um sonho bem sensual com Patrick, João e Candé (Kaiky Brito) fazendo uma dancinha.