“Vanessa realmente salvou a minha vida!”, diz Thiago Lacerda sobre a mulher

Thiago Lacerda contou na gravação do Marília Gabriela Entrevista que Vanessa Lóes preencheu sua vida

Foto: Márcia Alves/Divulgação

Convidado especial do “Marília Gabriela Entrevista”, do GNT, do próximo domingo (17), Thiago Lacerda bate um papo franco com Marília Gabriela sobre carreira e família. Na conversa, o ator aproveita para se declarar mais uma vez à mulher, Vanessa Lóes.

“A Vanessa realmente salvou a minha vida! Quando a conheci, era muito novo e estava no auge, numa velocidade absurda. Não sei onde eu estaria sem ela. A Vanessa veio preencher um espaço muito importante”, se derreteu o ator.

Ele contou ainda que os dois trabalharam juntos poucos vezes e que, na opinião dele, é melhor assim. “Sou muito individualista com meu trabalho e gosto de ficar sozinho com ele. A ideia de ter alguém tão próximo na hora de trabalhar, passar o texto, me angustia. Mas nas poucas vezes que trabalhamos juntos foi ótimo! Ela é uma baita companheira”, disse.

Atualmente em cartaz com a peça Hamlet, Thiago não esconde a empolgação com o desafio de fazer um personagem tão denso de forma mais simples, para o público entender. “Uma das razões para essa peça existir dessa forma diferente é para poder contar essa história para o público brasileiro. Acessamos o ouvido desse público! Pessoas na rua me falam: ‘Finalmente entendi a história’”, afirmou o ator, que revelou não saber qual será o próximo passo na profissão.

“Não tenho a menor ideia de onde ir depois dessa peça. O tempo vai passando e vamos ficando mais seletivos”, refletiu.