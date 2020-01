Vanessa Giácomo: “Meus filhos não assistem às novelas que eu faço”

De vilã a mocinha: Vanessa brilhará em Império como Eliane

Foto: George Magaraia

Depois de deixar seu marco na histórias das telenovelas com a vilã Aline, de Amor à Vida, Vanessa Giácomo pulará para o lado do bem em sua participação em Império. Na primeira fase da novela, a atriz dará vida a Eliane, uma jovem que se apaixonará pelo cunhado, José Alfredo (Chay Suede/Alexandre Nero), e será enganada por sua irmã, Cora (Marjorie Estiano/Drica Moraes). Pena que a atuação de Vanessa no folhetim será curtinha! Na segunda fase ela passa o bastão para Malu Galli.

Com isso, a atriz planeja ficar algum tempo longe da televisão, mas logo poderá ser vista em Divã, longa-metragem que estreará nos cinemas no final do ano. “Vou descansar um pouco, estudar, viajar, ler livros, ir ao teatro. O ator precisa desse tempo para se recuperar”, confessou ela. Além disso, a mãezona também pretende se ocupar com os filhos, Raul, 5, e Moisés, 3, frutos de sua relação com o ator Daniel de Oliveira. Questionada sobre a reação deles a respeito de seu trabalho, a atriz admitiu que os meninos não a assistem. “Eles são muito pequenos, não têm idade para isso”, explicou.

Depois de atuar na primeira fase da novela, Vanessa tirará férias das telinhas

Foto: Felipe Assumpção/Felipe Panfili/AgNews

