Vanessa Giácomo divulga foto de seu casamento

Vanessa Giácomo compartilhou um dos momentos da sua cerimônia de casamento com o empresário Giuseppe Dioguardi, que aconteceu no sábado (20). Na imagem, a atriz aparece vestida de noiva, no momento do beijo. “Felicidade sem fim”, escreveu na legenda. A cerimônia, realizada no condomínio onde o casal mora, no bairro da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, foi discreta e reuniu aproximadamente 30 convidados.

Vanessa está grávida de oito meses e espera uma menina, Maria. Atualmente, ela já é mãe de Raul e Moisés, de sua união com o ator Daniel de Oliveira.